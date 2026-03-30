村瀬歩、石橋陽彩、榎木淳弥、熊谷健太郎 石橋陽彩、榎木淳弥、村瀬歩、熊谷健太郎が『AnimeJapan 2026』会期中の29日、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』AnimeJapan 2026スペシャルステージに登壇した。凱役の石橋陽彩、上杉魁人役の榎木淳弥、北条武蔵役の村瀬歩、石田紫音役の熊谷健太郎。冒頭の挨拶で「元気いっぱい、武内さんの分まで頑張るぞ！」と盛り上げた。「このシーンは只事じゃねえ！見どころ激ア