

村瀬歩、石橋陽彩、榎木淳弥、熊谷健太郎

石橋陽彩、榎木淳弥、村瀬歩、熊谷健太郎が『AnimeJapan 2026』会期中の29日、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』AnimeJapan 2026スペシャルステージに登壇した。

凱役の石橋陽彩、上杉魁人役の榎木淳弥、北条武蔵役の村瀬歩、石田紫音役の熊谷健太郎。冒頭の挨拶で「元気いっぱい、武内さんの分まで頑張るぞ！」と盛り上げた。

「このシーンは只事じゃねえ！見どころ激アツ紹介！」コーナーでは、第１クールの中で激アツだと思ったシーンをそれぞれ紹介した。榎木が選んだのは『第８話：みんなでRockハラ短大を歌うシーン』。

榎木がRockハラ短大の「ハイ！」という掛け声に合わせて立ち上がると、村瀬が「今、武内駿輔がはいってたね!？」と突っ込み、会場中から笑いが。「収録時も、ハイテンションでやっていて、武内（駿輔）君がすごく気に入ってくれた」とアフレコエピソードを語った。

「妖邪界って楽しそうじゃ（邪）！教えて気になる十勇士キャラクター」では、「気になる十勇士」を明かした。「モチヅキ」を選んだ石橋は、爆弾を落としながら戦うというカワイイ見た目からのギャップに触れつつ、「苗字組は人間の時に悪事を重ねて妖邪になったと本編でいわれていたが、どんな罪を犯したの？と気になっちゃって」と伝えると、榎木、村瀬の２人が「詐欺」「ハッキング」などと悪ノリして笑いを誘った。

第２クールは、2026年7月から放送・配信開始となる。