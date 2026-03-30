4月8日（水）よりテレビ朝日の水曜よる9時枠でスタートする『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。【映像】『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』予告土屋太鳳×佐藤勝利による豪華W主演で、『踊る大捜査線』『教場』（ともにフジテレビ系）などの大ヒット作を生み出してきた君塚良一が脚本を手掛ける完全オリジナル。共演に北大路欣也、井ノ原快彦、さらには優香、横田栄司、田中幸太朗といった個性派俳優たちの名前も発表され、来週に迫