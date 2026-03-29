ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が29日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」の店舗で女性店員が殺害された事件に言及した。高橋さんは「私自身、結構サンシャインシティのポケモンセンター通ってるんです。連日、たくさんの方で賑わっていて。そんな中で、悲しい事件を聞いて。