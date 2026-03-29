B‐Rサーティワンアイスクリームは、2026年4月1日から、手のひらサイズのミニカー「トミカ」(発売元:タカラトミー)との初コラボレーション商品「トミカ アイスクリームケーキ」(税込4,300円)を発売する。キャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラックが1台付属する。【すべての画像を見る】「ポッピングシャワー」を乗せたトラックのキャンペーントミカが付いてくる!はたらく車をデザインしたフ