目的や目標を理解して練習した方が上達スピードが上がる理由 何の練習をしているのかを考えよう 【どうして】具体的な目標を立てて練習をすると上達スピードが早い 選手同士でミーティングして理解を深める 練習はコーチがメニューを考えますが、選手が何も考えず淡々とこなしているだけでは上達はしません。この練習にはどんな意味があるのかを選手自身が考えることが大切です。コーチ