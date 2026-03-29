目的や目標を理解して練習した方が上達スピードが上がる理由とは？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

目的や目標を理解して練習した方が上達スピードが上がる理由

何の練習をしているのかを考えよう

【どうして】具体的な目標を立てて練習をすると上達スピードが早い 選手同士でミーティングして理解を深める

練習はコーチがメニューを考えますが、選手が何も考えず淡々とこなしているだけでは上達はしません。この練習にはどんな意味があるのかを選手自身が考えることが大切です。コーチから伝えられたことから選手は学び、分からなければ選手同士でミーティングをして共通理解を深めます。コーチがなんでも口を出すと選手は考えなくなりますので、そっと見守ってもらうことも必要です。練習には目的や目標があり同じ目標を立てた選手でも毎日の練習をなんとなくこなしている選手と具体的な目標を立てて練習している選手では状態スピードが変わってきます。

コーチからひとこと

練習がうまくいかないとき、選手が自発的に集まって話をするようになると周りにもよい影響が生まれます。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏輝