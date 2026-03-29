開催：2026.3.29会場：ブッシュ・スタジアム結果：[カージナルス] 6 - 5 [レイズ]MLBの試合が29日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレイズが対戦した。カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するレイズの先発投手はジョセフ・ボイルで試合は開始した。1回裏、3番 アレク・バールソン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-