タレント・指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」の公式サイトが28日に更新され、メンバーの菅波美玲(26)が当面の間休養することを発表した。グループの公式サイトで「日頃より≠MEを応援くださいまして、誠にありがとうございます。メンバーの菅波美玲につきまして、本日より、しばらくの間休養させていただくこととなりました」と、菅波の休養を発表。休養の理由や、具体的な