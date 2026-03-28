アイナ・ジ・エンドさんが、アイスランドで世界的アーティストたちのゆかりの地を巡ります。歌姫ビョークが訪れるレコード店から、シガー・ロスが名曲を紡ぎ出したレコーディングスタジオまで、至福の時間を過ごします。旅の途中では、オーロラとの息を呑むような遭遇も。「BiSH」解散後の葛藤や、それでも「表現」と向き合い続けた理由など胸の内を紐解きます。アイスランドの大自然が奏でる環境音で美しくも力強いダンスパフォー