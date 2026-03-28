2026年3月20日に結成10周年の節目を迎えたThe THIRTEENが、本日3月28日、赤羽ReNY alphaにてアニバーサリーライブ＜BARK AGAINST THE DECADE’S WALL＞を開催した。会場が熱狂に包まれる中、終演後にはファンへの大きなサプライズが待っていた。2026年4月8日にリリースされる、約9年ぶりのシングル仕様となる新音源「WORLD WITHOUT END」より、リードトラック「WORLD END」のミュージックビデオが会場限定で先行上映された。さらに