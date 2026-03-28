昨年1月に解散したロックバンド「thepillows（ザ・ピロウズ）」のドラマーで、ミュージシャンの佐藤シンイチロウ（さとう・しんいちろう、本名佐藤真一郎）さんが死去したことが28日、分かった。61歳。茨城県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。同日、所属事務所が発表した。偉大なドラマーの訃報を受け、音楽仲間から追悼が相次いだ。thepillowsの公式Xに文書が掲載され、「ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中の