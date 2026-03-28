立ち技格闘技「RISE」は28日、両国国技館で「RISEELDORADO2026」を行った。「GLORY×RISELASTフェザー級（65キロ以下）STANDINGTOURNAMENT」3分3R延長1Rは準々決勝はYURA（22＝ダイアタイガージム）がイ・ソンヒョン（35＝韓国）を3R2分55秒でKOして逆転勝ち4強入りした。1Rからソンヒョンのローに苦しむ。YURAの打撃はなかなか相手にクリーンヒットせず。2Rも相手のカーフに足が動かなくなる。しかし、3Rには徐々にYU