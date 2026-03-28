立ち技格闘技「RISE」は28日、両国国技館で「RISE ELDORADO2026」を行った。

「GLORY×RISE LASTフェザー級（65キロ以下）STANDING TOURNAMENT」3分3R延長1Rは準々決勝はYURA（22＝ダイアタイガージム）がイ・ソンヒョン（35＝韓国）を3R2分55秒でKOして逆転勝ち4強入りした。

1Rからソンヒョンのローに苦しむ。YURAの打撃はなかなか相手にクリーンヒットせず。2Rも相手のカーフに足が動かなくなる。しかし、3Rには徐々にYURAのパンチが当たり出す。豪快な右ストレートが当たると残り30秒でソンヒョンは右目から流血しダウン。その後も追い打ちを掛けてKO勝利した。

4強入りしたYURAは「KOできると思ってなくてうれしいです」と笑顔。「経験の数が違うし、ここ勝ったら凄いと言われた。判定で負けると言われたが、いいとこを見せられた」と話した。相手には「想像通り。ジャブも嫌がってくると思ったが、映像通りだった」とうまく戦えたという。

次は原口が相手。「凄い大舞台で戦って、ここ数年で戦えると思ってなかった。飛び級していたが、実力を見せられるのかな」とやる気を見せる。

ペットバノムルン・キャットムーカオ（タイ）とミゲール・トリンダーテ（ポルトガル）の勝者。「考えるだけでやばい。ケガする前に勝たないと。まだまだ頑張らないと」と苦笑いしていた。