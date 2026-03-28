ブロガーのSAKURAさんの漫画がインスタグラムで800以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む美容室に行った小学生の息子。小学1年、2年と成長するにつれて髪形のオーダーにこだわりを見せるようになってきました。そんな息子に母は…という内容で、読者からは「今後の息子さんの成長が楽しみ！」「その後どんな髪形になったのかな？」などの声が上がっています。髪形に出てきた“自分らしさ”にクスッ