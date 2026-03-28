ブロガーのSAKURAさんの漫画がインスタグラムで800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

美容室に行った小学生の息子。小学1年、2年と成長するにつれて髪形のオーダーにこだわりを見せるようになってきました。そんな息子に母は…という内容で、読者からは「今後の息子さんの成長が楽しみ！」「その後どんな髪形になったのかな？」などの声が上がっています。

髪形に出てきた“自分らしさ”にクスッ

SAKURAさんは、インスタグラムやブログ「うちの子、個性の塊です」などで作品を発表しています。SAKURAさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

SAKURAさん「美容室に行った息子が面白かったので描きました」

Q.美容室での息子さんのオーダーの変化を、どのように感じていますか。

SAKURAさん「自分なりのこだわりを見せる息子に、成長を感じています」

Q.「イケている髪形」をオーダーしたときは、どのような髪形になりましたか。

SAKURAさん「息子は短い髪が好きではないようで、こだわった結果、切ったのか切っていないのか分からない微妙な長さになりました。私としては少しでも髪を洗ったり乾かしたりすることが楽になるように、またできる限り美容室に行く間隔があくように、なるべく短くしてほしいのですが…」

Q.今回のエピソード以外にも、「おしゃれにこだわり始めてきたな」と感じた息子さんのエピソードはありますか。

SAKURAさん「服装に関してもこだわるようになってきました。少し前まで文句を言わずに、私が勝手に買ってきた服を着てくれていたのですが、最近は買い物に行く前に、色や柄を指定されるようになりました」

Q.最近は、特にどのような創作活動に力を入れていますか。

SAKURAさん「2025年の12月に、2冊目の書籍『個性の塊！うちの子がゆく』を出版しました。2020年から沖縄タイムス社の副読紙『週刊ほーむぷらざ』にて、自閉スペクトラム症の娘との日々を描いた漫画を連載させていただいているのですが、その漫画に加筆してまとめたものです。1冊目の書籍は文章がメインになっていたのですが、今回は漫画がメインになっていて、沖縄県内で発達障害専門のクリニックを運営する城間直秀医師の監修もついています。読みやすい本になっていると思うので、少しでも多くの方々に読んでもらえたらうれしいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

SAKURAさん「息子が小さい頃から見てくれている方々から、『おしゃれになったね〜』という声を掛けてもらいました。一緒に成長を見守ってくれていて、とてもうれしく思っています」