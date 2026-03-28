NHK大阪放送局に今春から6人のアナウンサーが加入する。【写真全員分】新たに大阪放送局に加入したアナウンサー二宮直輝アナは東京・アナウンス室から異動。『ほっと関西（月〜水）』などを担当する。島田莉生アナは鹿児島放送局から異動。『おはよう関西』を担当する。松廣香織アナは大阪・吹田出身で福島放送局から異動。『おはよう関西』などを担当する。堀井優太アナは宮崎放送局から異動。『歴史探偵』を担当する。宮崎