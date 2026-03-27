4月24日 発売予定 価格： 1,760円 テイルポットは、ASMRボイスドラマレーベル「MELLOW VOICE」より「【デート・ア・ライブ】時崎狂三ASMR ～永遠に、あなたを甘く独り占め～」を4月24日に発売する。価格は1,760円。 本作は「デート・ア・ライブ」の登場人物・時崎狂三によるASMR音声作品で、CVはアニメ版と同じく真田アサミさんが担当、脚本は原作者の橘