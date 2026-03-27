7人組グループ・BTSのVとJung Kookが、3日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』3時間SP（後7：00〜後10：00）に出演する。同番組ゴールデン進出3周年を記念し、「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国を送る。【番組カット】名曲＆最新曲も！ダンスを披露するBTS・V＆Jung Kook「ダンスノ完コピレボリューション」では、誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ること