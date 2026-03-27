BTS・V＆Jung Kook、『それスノ』降臨 Snow Man・HANA・LDHと“ダンス完コピバトル” 日韓トップアーティスト同士のトークも
7人組グループ・BTSのVとJung Kookが、3日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』3時間SP（後7：00〜後10：00）に出演する。同番組ゴールデン進出3周年を記念し、「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国を送る。
【番組カット】名曲＆最新曲も！ダンスを披露するBTS・V＆Jung Kook
「ダンスノ完コピレボリューション」では、誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う。初の韓国での開催となった今回は、超豪華なメンバーが集結。世界No.1アーティスト・BTSのVとJung Kookがご本人ゲストとして緊急参戦する。
さらに、2025年にちゃんみなプロデュースのオーディション『No No Girls』から誕生し、デビューした年に『NHK紅白歌合戦』の出場も果たした7人組ガールズグループ・HANAがメンバー全員で初参戦。そして、LDHの各グループから選ばれた最強LDH選抜チームとして、GENERATIONS・小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGE・藤原樹＆武知海青、PSYCHIC FEVER・半田龍臣が参戦する。Snow Manは、海外で撮影中の目黒蓮のほか、仕事の都合で岩本照、渡辺翔太が欠席となり、6人での参戦となるが、気合は十分。ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが幕を開ける。
約4年ぶりに7人そろっての完全体での復帰を果たしたBTSのVとJung Kookは、サプライズ登場すると、MV再生数20億回超えの世界的大ヒット曲「Dynamite」、日本のテレビ初パフォーマンスとなるBTSの新曲で“ご本人ダンスコラボ”が実現。お手本ダンスも本人自ら披露する。バラエティ番組出演自体が珍しいBTSのダンス披露に、スタジオ一同大興奮となる。
さらに、V＆Jung Kookとの貴重なトークも展開。過去に目黒とVが共演した際、向井康二考案の“動脈ピース”を2人が披露したという話題から、今回向井が考案した新作のポーズをVとJung Kookにやってもらうことに。向井の新作のポーズは、VとJung Kookに刺さるのか。そして、まさかの展開が起こる。
そのほか、BTS・V＆Jung Kookとの貴重なトークも。日本のバラエティではなかなか見ることのできない、Snow ManとBTSの日韓トップアーティスト同士のトークを送る。
【番組カット】名曲＆最新曲も！ダンスを披露するBTS・V＆Jung Kook
「ダンスノ完コピレボリューション」では、誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う。初の韓国での開催となった今回は、超豪華なメンバーが集結。世界No.1アーティスト・BTSのVとJung Kookがご本人ゲストとして緊急参戦する。
約4年ぶりに7人そろっての完全体での復帰を果たしたBTSのVとJung Kookは、サプライズ登場すると、MV再生数20億回超えの世界的大ヒット曲「Dynamite」、日本のテレビ初パフォーマンスとなるBTSの新曲で“ご本人ダンスコラボ”が実現。お手本ダンスも本人自ら披露する。バラエティ番組出演自体が珍しいBTSのダンス披露に、スタジオ一同大興奮となる。
さらに、V＆Jung Kookとの貴重なトークも展開。過去に目黒とVが共演した際、向井康二考案の“動脈ピース”を2人が披露したという話題から、今回向井が考案した新作のポーズをVとJung Kookにやってもらうことに。向井の新作のポーズは、VとJung Kookに刺さるのか。そして、まさかの展開が起こる。
そのほか、BTS・V＆Jung Kookとの貴重なトークも。日本のバラエティではなかなか見ることのできない、Snow ManとBTSの日韓トップアーティスト同士のトークを送る。