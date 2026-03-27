ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、昭和の『輝く！日本レコード大賞』の大賞受賞曲とその時代を取り上げました。ここ数年は、Mrs. GREEN APPLEが連続で大賞を受賞していますが、過去にはさまざまな名曲が受賞しています。同番組は、昭和の時代は大晦日の生放送だったため、出演者は放送終了後に急