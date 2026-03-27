荷室の広さはエンジン車の軽バン同等の空間を確保2026年3月9日、スズキは同社初となる軽商用BEV（バッテリーEV：電気自動車）「eエブリイ」を発表・発売しました。注目の軽BEVはどのようなクルマに仕上がっているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがパワフルかつ「超静音」なスズキの「新型“軽”商用バン」です！ 画像で見る（30枚以上）新型eエブリイは、スズキ、ダイハツ、トヨタの3社が共同で開発したBEVシステ