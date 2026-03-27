荷室の広さはエンジン車の軽バン同等の空間を確保

2026年3月9日、スズキは同社初となる軽商用BEV（バッテリーEV：電気自動車）「eエブリイ」を発表・発売しました。

注目の軽BEVはどのようなクルマに仕上がっているのでしょうか。

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新型eエブリイは、スズキ、ダイハツ、トヨタの3社が共同で開発したBEVシステムを採用しています。

モーター、インバーター、トランスアクスルを一体化した「eAxle（イーアクスル）」を搭載し、軽ターボエンジン以上のトルクを発揮する力強い走りを実現しました。

停車時・加速時ともに高い静粛性を確保しており、ドライバーの快適性にも配慮されています。

駆動用バッテリーには大容量の36.6kWhを採用し、一充電走行距離はWLTCモードで257kmを達成。日常の業務使用に十分な航続距離を確保しています。

また、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用している点も特徴のひとつです。バッテリーを床下に配置することで低重心化を実現しており、段差通過時などの衝撃低減にも貢献しています。

BEVへの移行にあたっても、軽商用バンとしての実用性は損なわれていません。荷室は最大積載量350kgを確保しています。

ボディを共用するベース車のダイハツ「ハイゼットカーゴ」（エンジン車）は軽バントップクラスの荷室空間を誇っていますが、eエブリイも同等の広さをそのまま維持しているといいます。

運転席には視認性の高い7インチTFTカラー液晶メーターを装備したほか、オーバーヘッドシェルフやセンターコンソールトレーなど多数の収納スペースを用意し、長時間の業務使用を想定した使い勝手のよさを追求しています。

さらにスズキは、クルマの電気を外部に供給するV2H機能も備えていることも強調。停電発生時など非常時に地域社会へ貢献できるモデルとして提案しています。災害時の非常用電源としての活用も視野に入れた設計です。

安全面では、衝突被害軽減ブレーキなどを含む先進安全技術「スマートアシスト」を全グレードに標準装備しています。

夜間の視認性向上のためLEDヘッドランプを標準装備するほか、ADB（アダプティブドライビングビーム）やサイドビューランプも搭載しました。

荷物積載時や夜間の後方視界をサポートする「デジタルルームミラー」はメーカーオプションとして設定されており、予防安全性能も充実した仕上がりとなっています。

グレードは「2シーター」と「4シーター」の2タイプ（いずれも2WD）を設定し、ボディカラーは全3色を用意しています。価格（消費税込み）は314万6000円から323万4000円です。

なお、令和7年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象モデルとなっており、全グレードで56万2000円の補助が受けられます（2026年3月31日までの届出が対象）。

補助金を活用すれば、実質的な購入価格は258万4000円からとなります。加えて自治体独自の補助金を実施しているケースも多く、これらのサポートによって導入のハードルが下がる点も見逃せません。

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軽商用車の電動化という新たな一歩を踏み出したeエブリイ。実用性・静粛性・非常用電源としての活用など、多面的な価値を持つモデルとして、幅広いユーザーからの注目が期待されます。

特に都市部などの決まったルート内で集配するような用途の配送車などは、BEV化しやすいのではないでしょうか。

スズキの販売店によると、ジムニーなど一部の車種を除けば軽自動車の納期はおおむね1か月から3か月程度だといいます。

特にeエブリィに関してはまだそれほど注文が殺到している状況でもないとしており、意外と早い納車が期待できそうです。