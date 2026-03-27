レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、3月の代表ウィーク明けに実戦復帰することを明かした。現地時間26日、スペインメディア『noticias de Gipuzkoa』が、同ラジオ局『Onda Cero Euskadi』のインタビューに応じた久保の言葉を伝えている。久保は、同1月18日に行われたラ・リーガ第20節のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷。以降は戦列を離れている。3月にイギリス遠征を実施する日本代表にも招集されていなか