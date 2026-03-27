モデルでタレントのアンミカ（54）が27日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「先日のテレビ朝日【昭和の名曲！】〜青春カムバック人生で最も聴いた恋愛ソング！」と書きだしたアンミカ。その日着用した衣装を披露した。「貴重映像3時間SP〜は、全身ピンクの桜カラーで、お届け」と紹介。「ここのところ桜カラーが着たくて連日ピンクコーデ」とアピールした。ファンからは「ピンクコーデでウキウキ」「