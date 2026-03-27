とちぎテレビ さくら市と壬生町の医科大学が、１６日、地域住民の健康増進や医療の発展を目的に包括連携協定を結びました。 包括連携協定を結んだのは、さくら市と壬生町の獨協医科大学です。 締結式ではさくら市の中村卓資市長と獨協医科大学の金子昌子副学長が協定書を取り交わしました。 協定では、地域課題の解決を図り活力ある社会を形成するため地域医療や福祉の推進、防災の相互協力など７つの項目が盛り込まれま