A80スープラのインストルメントパネルを復刻トヨタのガズー・レーシング（GR）は、『GRヘリテージパーツプロジェクト』の一環として、A80型トヨタ・スープラの内装部品である『インストルメントパネル』を復刻することを発表した。【画像】80スープラやAE86などの部品を復刻する『GRヘリテージパーツプロジェクト』全43枚『GRヘリテージパーツプロジェクト』は、すでに廃番となった補給部品を純正部品として再販売する取り組みで