モデルでタレントの滝沢カレン（33）が26日、自身のインスタグラムを更新。「奇妙なメンバー」での食事会ショットを公開した。「奇妙なメンバーでご飯した日」と書き出した滝沢。「友達になりたいと思ってから2年経ち、川原さんからようやく誘ってもらえました」と食事に誘ってもらったことを明かし、「まさかのノブさんもいて緊張で固まりながらどうやってご飯食べよう、と想像していたら、川原さん、春菜さんも誘ってくださ