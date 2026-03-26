モデルでタレントの滝沢カレン（33）が26日、自身のインスタグラムを更新。「奇妙なメンバー」での食事会ショットを公開した。

「奇妙なメンバーでご飯した日」と書き出した滝沢。「友達になりたいと思ってから2年経ち、川原さんからようやく誘ってもらえました」と食事に誘ってもらったことを明かし、「まさかのノブさんもいて緊張で固まりながらどうやってご飯食べよう、と想像していたら、川原さん、春菜さんも誘ってくださいました。最高の安心安全私の支え人、春菜さん。一気にほぐれて、、」と4人での食事会になったことを報告した。

天竺川原、「千鳥」のノブ、「ハリセンボン」近藤春菜との4ショットを公開。「絶対話すことのない方のはなしを聞くことができて楽しくて、もうテレビ観ているみたいに四六時中おもしろいからびっくりです」とつづり、「みなさん食材がくるたびに笑わせてくれる筋金入りのプロだと痛感。そんな笑いの中心にいたごはんも全て美味しかったです」と振り返った。

「P.S.食べ終わったとんでもないタイミングでばかり川原さんが写真撮るのでずっと何食べてるかわからない写真です」と説明し、「また行けますように」と締めくくった。