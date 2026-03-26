井口裕香・速水奨が語る「本好きの下剋上領主の養女」の魅力 アニメ「本好きの下剋上領主の養女」が4月4日(土)より、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送がスタートする。本好きな本須麗乃が、下町の兵士の娘・マイン(CV：井口裕香)として転生。その記憶を頼りに本作りを始めるも、膨大な魔力を持つため貴族に狙われてしまう。大切な人々を守るため、彼女は「ローゼマイン」と名を改め、領主の養女となる。家族と別