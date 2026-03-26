本土から約1000km離れた小笠原諸島・父島に迷い込んでしまった"迷い鳩"がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】おがさわら丸に乗ってきた、捕獲された鳩…しっかり餌を食べました「【WANTED】本日3/19、おがさわら丸の父島入港時に『無賃乗船したレース鳩』と思われるハトが目撃されています。出発地へ帰還してもらうべく、島民・観光客の皆様からの目撃情報を集めております。ハトを見かけた方は、レスキューダイヤルまでご連