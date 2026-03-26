ファインディは、インフラ設計エンジニア支援サービス「Findy Architecture AI」の提供を発表した。サービスは、システムインフラ設計に関わるエンジニア向けに、要件を入力するだけでAIでアーキテクチャ図を自動生成するもので、AWSが運用自動化、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス、コスト、持続可能性などの観点から公式ベストプラクティスとしてまとめている「Well-Architected Framework」に準拠。初期設計のたたき台とし