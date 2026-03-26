エンジニア支援にAIでアーキテクチャ図を自動生成するサービス「Findy Architecture AI」
ファインディは、インフラ設計エンジニア支援サービス「Findy Architecture AI」の提供を発表した。サービスは、システムインフラ設計に関わるエンジニア向けに、要件を入力するだけでAIでアーキテクチャ図を自動生成するもので、AWSが運用自動化、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス、コスト、持続可能性などの観点から公式ベストプラクティスとしてまとめている「Well-Architected Framework」に準拠。初期設計のたたき台として使うことで、技術選定や設計にかかる時間を大幅に短縮できる。
'>「Findy Architecture AI」
同社が約2400人を対象に行ったアンケート調査では、「アーキテクトに精通した人材がいない」「アーキテクチャ自体や変遷を知る機会が少ない」が63%と過半数を占める。エンジニアからは業界やサービス特性、自社の組織に合ったアーキテクチャ図が見つからない、マルチクラウド利用時の自社ユースケースに即した解決策が欲しいなどの声も挙がっており、これらインフラ設計に関わるエンジニアの課題に応えてサービスの提供を開始している。利用には無料のFindy Toolsへの会員登録が必要となる。
必要な要件を自然言語で入力していくことで(同社資料より)
アーキテクチャ図を自動生成。日本語での説明文も付随してる(同社資料より)
同社が約2400人を対象に行ったアンケート調査では、「アーキテクトに精通した人材がいない」「アーキテクチャ自体や変遷を知る機会が少ない」が63%と過半数を占める。エンジニアからは業界やサービス特性、自社の組織に合ったアーキテクチャ図が見つからない、マルチクラウド利用時の自社ユースケースに即した解決策が欲しいなどの声も挙がっており、これらインフラ設計に関わるエンジニアの課題に応えてサービスの提供を開始している。利用には無料のFindy Toolsへの会員登録が必要となる。
必要な要件を自然言語で入力していくことで(同社資料より)
アーキテクチャ図を自動生成。日本語での説明文も付随してる(同社資料より)