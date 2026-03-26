■エネルギーショックは長期化の様相残念ながら、イラン情勢の緊張が続いている。そのため、イラン発のエネルギーショックも長期化の様相を呈し始めた。そしてこのことが、グローバルに経済活動を下押しする可能性も高まっている。例えば、中東産の石油製品への依存度が強いアジア各国の航空会社は、いわゆる燃料サーチャージ（燃油特別付加運賃）を軒並み引き上げている。写真＝iStock.com／zhuzhu※写真はイメージです - 写真＝i