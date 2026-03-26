優里「世界が終わりました」が、3月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率50.5%を記録し、1位を獲得した。【動画】優里「世界が終わりました」Lyric Music Video (ショート ver.)本作は、俳優・竹内涼真が主演、井上真央がヒロインを務めたドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）の主題歌としてリリース。切ないヒューマンラブミステリーとなっているドラマに合わせ、「この世界の全