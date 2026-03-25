記事ポイント潜在看護師と医療機関をオンラインでつなぐ協会設立プロジェクトがCAMPFIREで進行中190名以上が学んだアカデミーを基盤に検定・認定制度を構築法人向けお試しプランや個人向け検定プランなど複数の支援プランを用意 医療オンライン秘書協会が、CAMPFIREにて「医療オンライン秘書協会設立プロジェクト」を実施しています。医療現場を離れた潜在看護師と人手不足の医療機関をオンラインでつなぎ、新しい働き方を社