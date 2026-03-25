約70万人の潜在看護師に在宅で復職の道を開く！ 医療オンライン秘書協会

記事ポイント 潜在看護師と医療機関をオンラインでつなぐ協会設立プロジェクトがCAMPFIREで進行中190名以上が学んだアカデミーを基盤に検定・認定制度を構築法人向けお試しプランや個人向け検定プランなど複数の支援プランを用意 潜在看護師と医療機関をオンラインでつなぐ協会設立プロジェクトがCAMPFIREで進行中190名以上が学んだアカデミーを基盤に検定・認定制度を構築法人向けお試しプランや個人向け検定プランなど複数の支援プランを用意

医療オンライン秘書協会が、CAMPFIREにて「医療オンライン秘書協会設立プロジェクト」を実施しています。

医療現場を離れた潜在看護師と人手不足の医療機関をオンラインでつなぎ、新しい働き方を社会インフラとして確立することを目指すプロジェクトです。

医療オンライン秘書協会「医療オンライン秘書協会設立プロジェクト」

プロジェクト名：医療オンライン秘書協会設立プロジェクトクラウドファンディング開始日：2026年3月1日協会設立予定：2026年4月1日プラットフォーム：CAMPFIRE団体：一般社団法人 医療オンライン秘書協会（設立準備中）代表者：藤元玲奈

医療現場では慢性的な人手不足や業務過多が続いており、医療従事者の負担は年々増加しています。

資格を持ちながら現場で働いていない「潜在看護師」は全国で約70万人にのぼると推計されており、医療現場との間に大きなミスマッチが生じています。

電子カルテなど医療DXの普及により、バックオフィス業務や診療支援業務の一部を遠隔から支援できる環境です。

前身となる「医療オンライン秘書アカデミー」ではこれまでに190名以上の受講生が学んでおり、現在は全国20以上の医療機関で医療オンライン秘書が導入されています。

この実績を基盤に、医療オンライン秘書協会は検定制度および認定制度の構築を進めています。

臨床を離れても医療に貢献し続けられる働き方を、個人の挑戦で終わらせず社会に根づく仕組みとして確立することが目標です。

その中核となる「医療オンライン秘書検定」を通じて、医療を支える専門人材を広く育成します。

医療オンライン秘書の特徴

医療オンライン秘書は、看護師や医療事務など医療現場経験者を中心に育成された人材です。

診療の流れや医療機関の業務を理解した上で、オンラインから運営をサポートします。

単なる事務代行にとどまらず、業務フローの整理やスタッフ間の連携調整など、医療機関全体の業務がスムーズに回るよう整える役割も担っています。

出産・育児・介護などで医療現場を離れた医療職が、在宅にいながら医療に関わり続けられる新しいキャリアの選択肢です。

主な支援プラン

クラウドファンディングでは、法人向け・個人向けの複数プランが用意されています。

法人向け「医療オンライン秘書 お試しプラン」は50,000円と100,000円の2種類で、初期費用0円で10時間または20時間のオンラインサポートを体験できます。

業務ヒアリングおよびサポート提案も含まれる内容です。

個人向け「医療オンライン秘書検定プラン」は10,000円で、新設される3級検定のテキストPDFと受験料がセットになっています。

5,000円・10,000円の設立サポータープランでは、協会ホームページへの名前や法人名の掲載を通じて活動を応援できます。

医療オンライン秘書は、医療現場の経験を活かしながら在宅で医療に貢献できる新しい働き方です。

検定・認定制度の整備により、働く側の専門性を正しく示せる仕組みが構築されます。

190名以上の受講実績と全国20以上の医療機関での導入実績が、この取り組みの確かな基盤となっています。

医療オンライン秘書協会設立プロジェクトの紹介でした。

よくある質問

Q. 医療オンライン秘書とはどのような仕事ですか？

A. 看護師や医療事務など医療現場経験者が、在宅からオンラインで医療機関の運営をサポートする仕事です。患者受付や会計サポートなどの実務に加え、業務フローの整理やスタッフ間の連携調整も担います。

Q. クラウドファンディングの支援プランにはどのようなものがありますか？

A. 法人向けの「お試しプラン」（50,000円・100,000円）、個人向けの「検定プラン」（10,000円）、設立サポータープラン（5,000円・10,000円）が用意されています。法人プランでは初期費用0円でオンラインサポートを体験でき、個人プランでは3級検定のテキストと受験料がセットになっています。

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