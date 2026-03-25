ボートレース津の「BTS養老開設9周年記念よーたんカップ」は25日、2日目が行われた。和田兼輔（39＝兵庫）が、イン逃げと3コース捲り差しで2日目連勝。得点率9.00で岩瀬裕亮とならぶ2位へとジャンプアップした。「必死ですよ。今年は地元尼崎でダービーが開催されますしね。前回ここ（津）で良かったペラの形に調整をして、直線寄りでバランスが取れました。21号機の元々のポテンシャルを考えたら引き出せたと思います」ダ