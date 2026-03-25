大相撲3月場所で県内出身力士として96年ぶりの三役に昇進し、見事勝ち越しを果たした熱海富士。25日、番付編成会議が開かれ来場所の関脇昇進を確実にしました。恩師もその活躍を喜んでいます。（新大関霧島）「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します。本日は誠にありがとうございました」25日、日本相撲協会は、大相撲5月場所の番付編成会議と臨時理事会を開き、3月場所で優勝した関脇・霧島の大関