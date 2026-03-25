規制改革推進会議のワーキンググループ座長を務め、政策形成の最前線に立つ落合孝文氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 スタートアップ支援部門賞、主催：弁護士ドットコム）。理工系出身の視点を武器に、フィンテックや医療のデジタル化など、テクノロジーと法律が交差する領域で成果を積み重ねてきた。スタートアップ支援と政策提言を両輪で進める活動の全貌を聞いた。●学生時代に出会った起業家たち「昨日、高市首相に会ってきた