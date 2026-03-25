【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLITが3月25日にデビュー2周年を迎えたのを記念して、メンバーの一問一答が到着した。 ■4月30日には、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリース 2024年3月25日にデビューしたILLITは、特有のユニークな感性と美学を指す“ILLITコア”を構築。音楽、パフォーマンス、ビジュアル全般にわたって一貫したアイデンティティを保ちつつ、毎回のア