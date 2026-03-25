ILLIT、デビュー2周年を迎えてメンバー＆GLLITへ感謝！「5年、10年と一緒にいよう」（MOKA）

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ILLITが3月25日にデビュー2周年を迎えたのを記念して、メンバーの一問一答が到着した。

■4月30日には、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリース

2024年3月25日にデビューしたILLITは、特有のユニークな感性と美学を指す“ILLITコア”を構築。音楽、パフォーマンス、ビジュアル全般にわたって一貫したアイデンティティを保ちつつ、毎回のアルバムであらたな挑戦を止めることなく、スペクトラムを広げてきた。

ILLITの絶え間ない挑戦は、輝かしい成果へと結実。デビュー作から2025年に発表した3rdミニアルバム『bomb』まで、3枚のアルバムを連続で米ビルボード・メインアルバムチャート「Billboard 200」にランクインという快挙を成し遂げた。1stシングルアルバムのタイトル曲「NOT CUTE ANYMORE」は、「Bubbling Under Hot 100」で7位にランクインを果たす。

単独公演の規模も一段と拡大。ILLITは2025年に韓国と日本で開催し、全8公演の全席を完売させたファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY』（以下、『GLITTER DAY』）に続き、初のライブツアー『ILLIT LIVE ‘PRESS START（ハート）’』（以下、『PRESS START』）を国内外7都市で計14公演にわたり開催する。

グローバルな影響力を高めたILLITは、4月30日に4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』（読み：マミラピナタパイ） をリリース予定。彼女たちが今回、どのような独創的な音楽とコンセプトで10代・20代のトレンドを牽引するのか、期待が高まっている。

このたび、ILLITの所属レーベルBELIFT LABを通じてQ＆Aが到着した。

■【画像】ILLIT 最新ビジュアル

(P)＆(C) BELIFT LAB Inc.

■ILLIT 一問一答

■リリース情報

2026.04.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bubee」

2026.04.30 ON SALE

MINI ALBUM『MAMIHLAPINATAPAI』