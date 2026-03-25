BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』がABEMAにて2026年4月29日（水祝）夜10時より放送される。【映像】話題のグループ・VIBYのメンバー「VIBY」は、リーダーのIO（19歳）、AKITO（1