Notion Labs Japanは3月24日、日本国内にデータセンターを開設し、コラボレーションソフトウェア「Notion」のワークスペース内の保存データを国内で保管するサービスの提供を開始すると発表した。○データセンターの概要データセンターは、AWS(Amazon Web Services)の東京リージョンと、バックアップに同大阪リージョンを活用することで、厳格なデータ保護を実現しながら、迅速かつ柔軟なコラボレーション環境を構築するという。こ