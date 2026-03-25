県内多くの公立小中学校で修了式が行われました。子どもたちは、２６日から約２週間の春休みです。福山市にある熊野小学校では、体育館に全校児童約５０人が集まり２０２５年度の締めくくりとなる修了式が行われました。式が終わると、児童たちは教室で修了証書を受け取りました。■５年生「前よりも良くなっていた所や悪くなっていた所があったので、春休み中に振り返ってもっと向上できるようにがんばりたいと思います」２