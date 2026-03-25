タレントの村重杏奈（27）が24日、自身のインスタグラムを更新。写真の「加工」についてぶっちゃけた。「お肌はいつだって無加工ですよ村重です」と告白。メガネ姿の自撮りとともに「ほうれい線だけたまにアプリで消させてもらってます(滝涙)」とぶっちゃけた。「おでこにできたニキビがやっと無くなって（めちゃくちゃストレスだった）ご機嫌です！！！」とも。「今日もお疲れ様でした〜（かなりご機嫌）」と記した。こ