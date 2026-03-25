火曜ドラマ「未来のムスコ」（TBS系）の第10話（最終話）が、24日に放送された。本作は、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。（＊以下、ネタバレあり）未来（志田）が颯太（天野）と別れてから、5年以上の月日が流れた2032年9月。将生（塩野瑛久）と結婚した未来は、ドラマで演じた役が話題を呼