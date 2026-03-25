【3R】中国期待のルーキー猿楽楓樹がA級予選の3Rを堂々と逃げ切った。徹底した先行勝負を貫く猿楽は本格デビューした12月伊東から3場所でA級特別昇班に成功。初戦となった1月取手を3連勝でA級初Vを飾った。その後4場所も3優出と大物感を漂わせる。予選を走り終えた猿楽は「疲れは感じるけど、準決も持ち味を出し切りたい」と強気に風を切るつもりだ。セールスポイントは最後までタレない強い地脚。マークは藤原だが、初日特