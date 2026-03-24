プロアマ問わず、課題企業の企業イメージ、商品、サービスのラジオCMコピーを一般募集し審査する、文化放送を代表する企画の一つ「文化放送 ラジオCMコンテスト」がこのほど開催され、3月24日（火）午後7時から放送の特別番組『文化放送 第19回ラジオCMコンテスト～ずーっと前から、オーディオアド』にて、その受賞作品が発表された。 最終審査は公開収録で行われ、審査委員長をCMディレクタ