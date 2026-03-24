「ビジネスと人権」が企業経営の重要課題となる中、国連開発計画（UNDP）で理念を伝える役割を担う佐藤暁子氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 ビジネスと人権部門賞、主催：弁護士ドットコム）。司法試験合格の翌日にカンボジアへ渡航を決意し、現地で開発の光と影を目の当たりにしたのが活動の原点だ。国や組織を横断して対話を続ける姿勢と、日本の課題を聞いた。●まず現場に飛び込んでみる「英語、ぜんぜん話せなかったんですよ